شكرا لقرائتكم خبر عن شرم الشيخ تستضيف سباقًا دوليًا للهجن في ذكرى انتصارات أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، تنظيم سباق دولي للهجن في مدينة شرم الشيخ، مطلع أكتوبر المقبل، بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

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جاء ذلك خلال استقباله وفد اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، برئاسة عبدالله مبارك المهيري، وعيد حمدان، رئيس الاتحاد المصري لسباقات الهجن، مساء الثلاثاء.

ناقش اللقاء سباقات الهجن في مصر، وتنظيم سباقات مستمرة في ميدان شرم الشيخ، والمساهمة في الترويج السياحي الذي تشهده المنطقة.

ووجه المحافظ الشكر لدولة الإمارات على المحافظة على التراث والعادات العربية الأصيلة، ودعمهم لرياضة سباقات الهجن في مضمار شرم الشيخ.