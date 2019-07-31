تعرف على جهود وزارة الصحة للحد من زيادة المواليد × 4 معلومات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبذل وزارة الصحة والسكان مجهودا كبيرا لنشر التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، مما ينعكس بشكل كبير على خفض معدلات المواليد. الخليج 365 يستعرض مجهودات الصحة لخفض الزيادة السكانية . 1- تضاعف معدل الإنفاق على برنامج تنظيم الأسرة بين عامى 2015 و2018 بنسبة 59.5%، وزيادة نفس معدل الانفاق إلى 77.7% بين عامى 2015 و2018. Advertisements 2- زيادة عدد منافذ الخدمة فى الوحدات الثابتة لتنظيم الاسرة إلى (5400) عيادة. 3- توفير (583 عيادة متنقلة للمناطق المحرومة والعشوائية والحدودية لتقدم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية. 4- تقديم خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة لأكثر من 18 مليون سيدة ممن هن فى سن الإنجاب فى عام 2018.

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