شكرا لقرائتكم خبر عن هل يشترط فى سعى الحاج الترتيب بأن يبدأ بالصفا وينتهى بالمروة؟..اعرف رد الأزهر والان مع تفاصيل الخبر
اتفق الأئمة الأربعةعلى أن يبدأ الحاج أو المعتمر سعيه بالصفا، وينتهي بالمروة، حتى يختم سعيه بالمروة، فإن بدأ بالمروة، ألغى هذا الشوط.
لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال في حديثه الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم: "فبدأ بالصفا، فرقي عليه. . . ثم نزل إلى المروة"وقد قال: "لتأخذوا مناسككم". كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أبدأ بما بدأ الله به"، وقد بدأ الله عز وجل بالصفا فقال ( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللَّهِ )
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