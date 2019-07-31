شكرا لقرائتكم خبر عن هل يشترط فى سعى الحاج الترتيب بأن يبدأ بالصفا وينتهى بالمروة؟..اعرف رد الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل يشترط في السعي الترتيب بأن يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة؟، سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية بالازهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى:

اتفق الأئمة الأربعةعلى أن يبدأ الحاج أو المعتمر سعيه بالصفا، وينتهي بالمروة، حتى يختم سعيه بالمروة، فإن بدأ بالمروة، ألغى هذا الشوط.

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لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال في حديثه الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم: "فبدأ بالصفا، فرقي عليه. . . ثم نزل إلى المروة"وقد قال: "لتأخذوا مناسككم". كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أبدأ بما بدأ الله به"، وقد بدأ الله عز وجل بالصفا فقال ( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللَّهِ )