مصر | إعادة محاكمة متهمين في "أحداث ماسبيرو الثانية" اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إعادة محاكمة متهمين في "أحداث ماسبيرو الثانية" اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستأنف اليوم الأربعاء محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى رئيس المحكمة جلسة اعادة محاكمة متهمين اثنين في القضية المعروفة إعلاميا بـ " أحداث ماسبيرو الثانية" والتي وقعت أحداثها في 5 يوليو من عام 2013

وأسندت النيابة إلى المتهمين، اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدي على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام.