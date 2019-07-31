شكرا لقرائتكم خبر عن متضررو حريق السوق القديم في شرم الشيخ يتسلمون مساعدات بـ4.2 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلم خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، المساعدات المقدمة من المحافظة والمجتمع المدني ورجال الأعمال ووزارة التضامن الاجتماعي وجمعية «تنمية وتطوير السوق القديم» في شرم الشيخ إلى مستأجري المحلات المتضررة من الحريق الذي اندلع بالسوق القديم أواخر مايو الماضي.

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جاء ذلك في احتفالية أقيمت بالسوق القديم، الثلاثاء، بحضور نادر عشماوي، سكرتير عام المحافظة، ومحمود عيسى، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، ورئيس لجنة دراسة حالات التضرر، ومحمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، ومدير عام التضامن الاجتماعي والمتضررين.

أكد اللواء محمود عيسي، رئيس لجنة دراسة حالات التضرر، أنه تم إجراء دراسة فنية ومالية واجتماعية بمعرفة أعضاء اللجنة طبقا لتوجيهات محافظ جنوب سيناء، موضحا أن عدد المتضررين بلغ 46.

قال إن المحافظة صرفت مساعدات بلغت 2.5 مليون جنيه، فيما خصصت وزارة التضامن الاجتماعي مليون و530 ألف جنيه، وجمعية «تنمية وتطوير السوق» 215 ألف جنيه، بإجمالي 4 ملايين و245 ألف جنيه، مضيفا أن نسبة المساعدات بلغت 63.78% من قيمة تقدير اللجنة.