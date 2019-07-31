شكرا لقرائتكم خبر عن السبت.. أكاديمية الأوقاف لتدريب الدعاة تستقبل أوائل الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستقبل أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين السبت القادم 3 / 8 / 2019م أوائل الثانوية العامة فى حوار مفتوح تقيمه الأوقاف حول قضايا الانتماء للوطن، وبناء الدولة الوطنية، وتعزيز قيم الانتماء الوطنى، وترسيخ قيم وأسس المواطنة المتكافئة دون تمييز.

وسيتم اطلاع الطلاب خلال الزيارة على النقلة النوعية فى مجال تدريب الأئمة والواعظات في مجالات : اللغات الأجنبية ، والحاسب الآلي ، والثقافة العصرية ، ومفاهيم الأمن القومي ، وعلوم النفس والاجتماع والجمال.

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من جانبها أكدت وزارة الأوقاف، أنه سيتم إهداء كل طالب مجموعة من إصدارات الأوقاف المصرية منها : حماية دور العبادة، بناء الشخصية الوطنية، فقه الدولة وفقه الجماعة، الفهم المقاصدي للسنة النبوية، قواعد الفقه الكلية، مفاهيم يجب أن تصحح، مخاطر الإلحاد.