شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية توافق على زيادة عدد تأشيرات حج «الصحفيين» إلى 100 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، موافقة السفير السعودي لدى القاهرة، أسامة النقلي، على رفع عدد تأشيرات الحج المقدمة للنقابة إلى 100 تأشيرة.
توجه النقيب بالشكر إلى السفير السعودي والسلطات السعودية على الاستجابة لمطالب النقابة.
كانت النقابة حصلت الأسبوع الماضي على 60 تأشيرة لأعضائها، وسيبدأ تسلم التأشيرات الإضافية، الأربعاء، وتوزيعها وفقًا للقرعة.
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