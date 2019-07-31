شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شاكر نقيبًا للموسيقيين للمرة الثانية على التوالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهن الموسيقية التي أجريت، الثلاثاء، فوز هاني شاكر بمنصب النقيب، بإجمالي أصوات بلغ 1531 صوتا، مقابل 589 صوتا لمنافسه مصطفى كامل.

فاز بعضوية مجلس الإدارة كل من الدكتور أحمد أبوالمجد، أحمد رمضان، محمد أبواليزيد، حلمي عبدالباقي، خالد بيومي، مصطفى حلمي، نادية مصطفى، علاء سلامة، محمد عبدالله، ومحمد صبحي.

أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات أن عدد المصوتين في المحافظات بلغ 2157 عضوًا من إحمالي 4620 عضوًا يحق لهم التصويت، فيما بلغ عدد المصوتين في القاهرة 649 عضوًا من إجمالي 1900.