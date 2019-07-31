شكرا لقرائتكم خبر عن انتعاش السياحة في الساحل الشمالى والاستعداد لاستقبال لوبيز الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن إيهاب الجندي، عضو مجلس إدارة شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن الغرفة نجحت في الاتفاق مع حكومة دبى لتنظيم رحلة تعريفية وترفيهية لنحو 30 من أصحاب الشركات المصريين إلى الإمارات في إطار خطط التعاون المشترك وتبادل الخبرات السياحية بين المعنيين بهذا الشأن في كلا البلدين، فضلا عن عرض أحدث البرامج السياحية المصرية هناك لجذب مزيد من السياحة الوافدة للأشقاء في الخليج.

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وعلى جانب آخر أعرب الجندى عن سعادته بارتفاع معدلات الإشغال السياحى التي بلغت 95% في الساحل الشمالى و100% بالإسكندرية و90% بمرسى مطروح، مشيرًا إلى أن أفواج الوافدين من الخليج يزدحم بهم مطار برج العرب وهو ما يجعل لافتات كامل العدد هي القاسم المشترك في الفنادق والمنتجعات السياحية، كما أعرب الجندى عن تفاؤله بدلالات تؤكد أن الموسم الحالى سوف يسجل طفرة كبيرة في معدل الوافدين من السياح، مشيرا إلى أن هناك رحلات قادمة من تونس إلى القاهرة خلال أغسطس المقبل.

وأوضح أن تلك الطفرة تأتى ثمرة لجهود عديدة بذلها العاملون في القطاع السياحى للترويج للمقاصد المصرية عامة والمناطق الشمالية الغربية خاصة، موضحا أن آثارا إيجابية كبيرة حدثت نتيجة لتنظيم الحفل الموسيقى الذي أحياه الموسيقار العالمى يانى بالساحل الشمالى الأسبوع الماضى، وعزز ذلك ما قام به الموسيقار الكبير من نشر صوره في مصر على موقع التواصل الاجتماعى أنستجرام تحت عنوان «أوقات لا تنسى» رغم أنها لم تكن زيارته الأولى لمصر التي يعشقها.

أضاف الجندى أن ذلك جاء في الوقت الذي تستعد فيه مدينة العلمين الجديدة لاستقبال النجمة العالمية جنيفر لوبيز والتى تزور مصر لأول مرة للاحتفال بعيد ميلادها وإحياء حفل فنى، مشيرا إلى أن موقع الحفل يتسع لنحو 20 ألف مشاهد. وأشار إلى أنها تصطحب خلال زيارتها أبناءها الذين حرصوا على زيارة مصر للاستمتاع بمقاصدهاالسياحية الأثرية خاصة في منطقة الأهرامات وأبوالهول رغم أن مصر تقع ضمن 30 محطة من المقرر أن تشملها جولة لوبيز في كل من الولايات الامريكية وروسيا وكازاخستان، مؤكدا أن ذلك دلالة كبيرة تشير بوضوح إلى قناعة الفنانة العالمية باستقرار مصر وشيوع الأمان فيها، مطالبا بضرورة استثمار مثل هذه الفعاليات لتكثيف الدعاية للسياحة في مصر خلال هذه المرحلة وليتواكب ذلك مع توجه القيادة السياسية في إبراز مدينة العلمين الجديدة كمقصد سياحى متميز يستعد نجمه للسطوع عالميا في غضون الأشهر القليلة القادمة.