شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: رعاية أكثر من 6 آلاف مشرد منذ يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حسنى يوسف، رئيس برنامج «أطفال بلا مأوى» في وزارة التضامن، إنه تم التنسيق بين فريق البرنامج وفريق التدخل السريع لتقديم حياة كريمة للأطفال والكبار ممن هم بلا مأوى، وتغيير اسم البرنامج ليكون تحت مسمى «احنا معاك».

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وأضاف «يوسف» أنه تم رفع كفاءة 7 مؤسسات رعاية اجتماعية تمتلكها وزارة التضامن الاجتماعى لحماية كبار السن من الشارع، وتمت الاستعانة بـ3 دُور رعاية أخرى تمتلكها جمعيات أهلية ليتم استيعاب كبار السن، والوزارة تبذل قصارى جهدها لحماية مَن هم بلا مأوى من الشارع، ولكن هناك الكثيرون الذين يرون الشارع ملاذًا آمنًا لهم ويرفضون الذهاب إلى دُور الرعاية.

وأوضح أشرف سعد، مدير الرصد والمتابعة والرقابة في البرنامج، أنه منذ إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى حملة إنقاذ المُشرَّدين من الشارع، في يناير الماضى، تم التعامل مع 6 آلاف و276 مشردًا، وتقديم 9456 خدمة، بين إسعافات وتقديم غطاء ووجبات ساخنة ودمج في مؤسسات، حيث تم دمج 213 حالة في مؤسسات «كبار بلا مأوى». وأشار إلى أنه منذ يناير 2017 حتى يونيو الماضى، تم التعامل مع 22 ألفًا و28 مشردًا، منهم 5 آلاف و709 أطفال بلا مأوى، و12 ألفًا و532 طفلًا يعملون في الشارع بمفردهم، و3 آلاف و787 طفلًا يعملون في الشارع مع أسرهم، ودمج 1360 حالة في مؤسسات رعاية وأسر.

ولفت إلى أنه تمت زيادة المحافظات المستهدفة من البرنامج، حيث كانت البداية بـ10 محافظات: «القاهرة- الجيزة- القليوبية- المنوفية- الشرقية- السويس- الإسكندرية- المنيا- بنى سويف- أسيوط»، وانضمت إليها محافظات: «الفيوم- الغربية- بورسعيد- الإسماعيلية- الدقهلية»، وهناك محافظات جاذبة لهؤلاء الأطفال مثل القاهرة والجيزة، وأخرى طاردة لهم مثل البحر الأحمر ومرسى مطروح، اللتين تُعتبران خاليتين تمامًا من الأطفال المشردين ومَن هم بلا مأوى.