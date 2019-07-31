شكرا لقرائتكم خبر عن حظك اليوم.. توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 31 يوليو 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

الحمل: 21/3 إلى 20/4

ربما تحصل على كثير من المعلومات التى تتحول لصالحك، إذا كنت فى حالة تدريب نفسك على شىء، فلا تقسُ على نفسك.

الثور : 21/4 إلى 20/5

الأجواء تشجع على أن تأخذ ما تريد. لا تتأثر بمن يتصف بالسلبية، ولا تدخل فى مجادلة لن تعود عليك بأى فائدة.

الجوزاء: 21/5 إلى 20/6

ربما لا يصلح هذا اليوم لأى أحداث مالية، ولكن لا شك هناك دعم فلكى فى الأمور المالية، وتبدو فى حالة من الزهو والمرح والتفاؤل.

السرطان: 21/6 إلى 20/7

أكثر ما تتميز به اليوم هو أحكامك الصائبة ومع أسلوب الإيجابى والعملى ربما تحقق نجاحا مميزا

الأسد: 21/7 إلى 20/8

أنت تعيش أفضل أوقاتك وقدراتك، وتنعكس بوضوح على كل شىء، وتستطيع أن تدخل أى منافسة وتكسبها.

العذراء: 21/8 إلى 20/9

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رغبتك فى إسعاد الآخرين قد تخفض إذا شعرت بالغربة معهم. أيام وتعود الأجواء إلى حالها وأشغل نفسك بأمور مختلفة.

الميزان : 21/9 إلى 20/10

قد تجد اليوم إيجابيا والأجواء مناسبة لتحقيق تقدم ملحوظ، ربما تطلب المساعدة من ذوى الحيثية والوقت مناسب لذلك.

العقرب: 21/10 إلى 20/11

ربما عليك أن تبطء من إيقاع حياتك ليس لأك تفقد الطاقة، ولكن لكى تستمتع بالأحداث وتعايش كل شىء.

القوس: 21/11 إلى 20/12

كلما كنت بين وجوه تعرفها تحسن مزاجك، وقد تبدأ فى العمل والتنظيم لأنك اكتشفت أنك على مشارف نهاية العام.

الجدى: 21/12 إلى 20/1

ربما تواجه ردود فعل بعض الأحداث، خاصة إذا أخذت قرارا سريعا لأن القمر منخفض.

الدلو: 21/1 إلى 20/2

أن تعبر عما تريد ليس بمشكلة. تجنب الدفاع عن نفسك قبل أن تهاجم، اليوم قد يكون غير مناسب فى المستوى العائلى.

الحوت: 21/2 إلى 20/3

على الرغم من رغبتك فى أن تكون على قمة تخصصك قد لا تشعر به اليوم. غداً تتحسن الأحوال، وابحث عن شىء يمتعك اليوم.