شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي»: 230 ألفًا من طلاب الثانوية العامة يتنافسون على كليات المرحلة الثانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بدء مرحلة التنسيق الثانية للحاصلين على الثانوية العامة، بإجمالى 229 ألفًا و978 طالبًا، بحد أدنى 78.05% للشعبة العلمية و68.05% للشعبة الأدبية، اعتبارًا من اليوم وعلى مدار 5 أيام.

وقال السيد عطا، المشرف العام على التنسيق، إنه سيتم فتح معامل التنسيق بالجامعات اعتبارًا من الساعة الـ9 صباحًا حتى الـ3 عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة، ويمكن للطالب التقدم أيضًا عن طريق الحاسب الشخصى أو أى حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات، وسيكون الموقع متاحًا لمدة 24 ساعة.

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وأضاف «عطا» أنه سينتهى إدخال أو تعديل الرغبات الساعة الـ 7 مساءً فى آخر يوم للمرحلة، وعلى الطلاب تحديدها بطريقة بسيطة ومريحة لمنع حدوث أى أخطاء، إذ يوجّهه الحاسب خلال عملية التسجيل بطريقة سهلة، إضافة إلى إتاحة قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التى تقبل من الشعب المختلفة، وعلى الطالب اختيار رغباته، كما يعرض الموقع أيضًا الحد الأدنى للقبول بالكليات فى السنوات السابقة، لبناء تصور كامل عن الكليات المناسبة للمجموع.

وأشار «عطا» إلى أنه إذا اختار الطالب إحدى الكليات خارج النطاق الجغرافى المحدد له، فإن برنامج الحاسب سيخطره فورًا بأنها تتعارض مع التوزيع الجغرافى وعليه تعديلها واختيار الرغبة الصحيحة باستخدام الأسهم، كما لن يقبل النظام أى رغبات إلّا بعد استيفاء «75 رغبة»، والتى تم استحداثها لأول مرّة هذا العام، مشددًا على أنه يجب طباعة نسخة من الرغبات عقب الانتهاء منها.

وتوضح أرقام المرحلة الثانية هذا العام، مقارنة بالعام الماضى، زيادة الأعداد بنحو 32 ألف طالب، تتركز جميعها فى الشعبة العلمية بنحو 31 ألفًا و614 طالبًا، بما يؤكد ارتفاع الحد الأدنى للكليات المتاحة، بما لا يقل عن 1.5%، فى ظل انخفاض الحد الأدنى للأدبى بنحو 1.46%، وتشير توقعات القبول إلى أن الحد الأدنى لكلية «الملاحة وتكنولوجيا الفضاء» بجامعة بنى سويف سيكون من 95.73% إلى 96.2%، و«الهندسة» من 94.1% إلى 94.6%، و«التخطيط العمرانى» بجامعة القاهرة من 93.3% إلى 93.8%، و«الحاسبات والمعلومات» من 91.7% إلى 92.3%، و«الفنون الجميلة عمارة» من 91.6% إلى 92%، و«التمريض» من 85.8% إلى 86%، و«العلوم السياسية للعلمى» من 96.4% إلى 96.9%، و«الإعلام علمى» من 94.7% إلى 95.3%.

فيما تشير التوقعات الخاصة بالشعبة الأدبية إلى أن الحد الأدنى لكلية «الآداب» لن يقل عن 76.34%، و«آداب انتساب» 72.7%، و«التجارة» 73.41% و«تجارة انتساب» 71.34%، و«الحقوق» 70.73%، و«حقوق انتساب» 69.75%، و«دار العلوم» 71.21% و«دار علوم انتساب» 69.87%، و«الخدمة الاجتماعية» 70.97%، و«خدمة اجتماعية انتساب» 70.36%، و«التربية الموسيقية »70.24%، و«التربية الرياضية» 70.73%، و«السياحة والفنادق» 71%.