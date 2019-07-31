شكرا لقرائتكم خبر عن 120 ألف جنيه قروضًا للمتعافين من الإدمان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
سلّم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، مجموعة جديدة من المتعافين، شيكات بقيمة 120 ألف جنيه، لدعم مشروعاتهم الصغيرة، ومساعدتهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرّة أخرى، وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق، يعينهم على مواجهة أعباء الحياة، من خلال الـ«سوبر ماركت، وإكسسوارات المحمول»، وغيرها.
وقالت غادة والى، وزير التضامن، رئيس مجلس إدارة الصندوق، في بيان أمس، إن التمويل اللازم متوفر بشكل مستمر لدعم عدد من المشروعات الصغيرة من خلال مبادرة «بداية جديدة» لإقراض المتعافين من تعاطى وإدمان المواد المخدرة، إذ إن قيمة إجمالى القروض التي تم توفيرها لإنشاء هذه المشروعات، بلغت ما يقرب من مليون و900 ألف جنيه حتى الآن.
وشدد عمرو عثمان، مدير الصندوق، لـ«المصرى اليوم»، على ضرورة استمرار تكثيف حملات الكشف بين العاملين في الجهاز الإدارى للدولة، لتشمل مختلف المحافظات خلال الأيام المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، بالتنسيق مع كل المؤسسات والهيئات، فضلًا عن استمرار الحملات على سائقى حافلات المدارس، وسائقى وسائل النقل بالطرق السريعة، بالتعاون مع الجهات المعنية، من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.
وأوضح «عثمان»، أن من يتقدم لطلب العلاج من الإدمان برغبته من خلال الخط الساخن، يتم اعتباره مريضًا، وعلاجه بالمجان، وفى سرية تامة، أمّا من تثبت التحاليل تعاطيه المواد المخدرة، فيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه وإيقافه عن العمل.
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