شكرا لقرائتكم خبر عن الأربعاء .. 17 رحلة جوية لنقل 3 آلاف و786 حاجًا لجدة والمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل شركة مصر للطيران تسيير رحلاتها للأراضي المقدسة لنقل حجاج بيت الله الحرام، إذ تسير الشركة، اليوم، 17 رحلة جوية لكل من جدة والمدينة المنورة، لنقل 3 آلاف و786 حاجًا، بواقع ١١ رحلة لجدة، و6 للمدينة المنورة، من حجاج المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى، وحجاج تضامن شمال وجنوب سيناء وأسوان، وقرعة كفر الشيخ وبنى سويف والقليوبية وأسوان والمنيا، وترانزيت ميلانو وأبوجا ودار السلام ولاجوس، وشركات سياحة وحج أفراد، بخلاف رحلات العمل.

وتكثف البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعى من جهودها لتقديم كافة الخدمات لضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الأهلية، وقال أيمن عبدالموجود، رئيس بعثة الحج بوزارة التضامن الاجتماعى، إن رحلات التفويج عبر الجسر الجوى ستستمر حتى 4 أغسطس المقبل، مشيرا إلى أن غرفة العمليات المشكلة في حالة انعقاد دائم على مدار اليوم، كما تم منح أفراد لجان البعثة التسهيلات والإمكانات اللازمة لتسهيل عملهم، وتوفير كافة الخدمات اللازمة لضيوف الرحمن.

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في سياق متصل، أعلن الدكتور عمرو قنديل، الملحق الطبى والمشرف العام على البعثة الطبية للحج، عن إجراء استطلاع رأى «استبيان» للحجاج المترددين على العيادات، لأول مرة بالبعثة هذا العام، لمعرفة آرائهم في الخدمة الطبية المقدمة لهم، للوصول إلى رضاهم والعمل على تطوير وتحسين كافة الخدمات الطبية، مشيراً إلى أنه تم إجراء الاستبيان لأول شريحة، مساء أمس الأول، في 4 عيادات، وجاءت نتيجته رضا المترددين على الخدمة بنسبة 97%، وستتم متابعة عمل استطلاع الرأى خلال الفترتين الصباحية والمسائية بجميع العيادات.

وأضاف «قنديل» أن عيادات البعثة الطبية استقبلت، حتى أمس، 9 آلاف و679 حالة مرضية، حيث تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 7 آلاف و363 حالة مرضية في مكة المكرمة، و2316 حالة في المدينة المنورة، مشيرا إلى أن المستشفيات السعودية استقبلت 22 حالة مرضية، فيما غادرت 6 حالات بعد تمام شفائها، وما زالت هناك 16 حالة تتلقى العلاج اللازم حتى الآن.

ونشر مجمع البحوث الإسلامية فيلمًا تسجيليًا لشرح مناسك الحج، الذي تم إعداده في شكل «موشن جرافيك» لتبسيط وتيسير المناسك، وتم عرضه داخل صالات المطارات المخصصة لسفر الحجاج، بالتنسيق مع المشرفين على تلك الصالات.