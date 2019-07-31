شكرا لقرائتكم خبر عن «الفقي» يكرم وزيرة الثقافة و11 من المبدعين في مكتبة الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور مصطفى الفقى، مدير مكتبة الإسكندرية، عددًا من كبار الفنانين فى مصر، الإثنين، فى حفل أقامته المكتبة ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولى السابع عشر، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة.

ورحب «الفقى» بالحضور، مؤكدًا أن مكتبة الإسكندرية مصدر إشعاع ثقافى عالمى على أرض مصرية، مضيفًا: «وفى هذا الإطار، لابد أن نحيى وزيرة الثقافة على دعمها الدائم للمكتبة». وأوضح أن الفن هو صناعة الحياة فى مواجهة الإرهاب الذى يعد صناعة الموت، كما أن للفن دورًا محوريًّا فى طريق التنمية. وقال المايسترو راجح داوود، مستشار المكتبة، إن التكريم يأتى فى إطار حرص المكتبة على تشجيع الأنشطة الفنية وتكريم الفنانين لمشاركتهم فى رفع المستوى الحضارى لمصر.

Advertisements

ووزع «الفقى» الدروع والشهادات على المكرمين، وهم: الدكتورة إيناس عبدالدايم عن عطائها الفنى المتميز فى مجال الثقافة المصرية، والدكتور حسن شرارة فى العزف الموسيقى، والدكتور عصام السيد، والفنان خالد جلال، والدكتور محمود أبودومة فى الإخراج المسرحى، والدكتورة نيفين علوبة فى الغناء الأوبرالى، والمخرجة هالة خليل فى الإخراج السينمائى، والدكتور عثمان المهدى فى التعليم الموسيقى لمدرسة السوزوكى، والفنان محمد حسنى فى الموسيقى العربية، والدكتورة أسماء البربرى فى تعليم الأطفال فن الرسم، والفنانة آمال مصطفى فى مجال التأليف المسرحى، والفنانة نرمين بدر فى تعليم الفنون التشكيلية.

فى سياق آخر، افتتحت وزيرة الثقافة معرض الكتاب الثالث بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالإسكندرية، أمس الأول، والذى يستمر حتى 10 أغسطس المقبل، وأكدت «عبدالدايم» أهمية القراءة والاطلاع فى بناء الإنسان وتنمية المجتمع، موجهة الشكر إلى الكنيسة لاستضافتها المعرض للعام الثالث على التوالى.

وأهدت الوزيرة الكنيسة مكتبة كاملة من إصدارات وزارة الثقافة لدورها فى نشر الوعى والتنوير، كما أهدت القس إبرام إميل، وكيل البابا تواضروس الثانى، درع اليوبيل الذهبى لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، فيما أهدى الأخير الدروع التذكارية للكنيسة لوزيرة الثقافة وأحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية والدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، معربًا عن سعادته بإقامة المعرض، ومؤكدًا إيمان الكنيسة والبابا بالثقافة وتأثيرها فى بناء المجتمع.