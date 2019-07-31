شكرا لقرائتكم خبر عن بحث تحويل «شرم الشيخ» إلى مدينة خضراء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، خلال لقاءٍ مع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أمس، خطة الوزارة بالتنسيق مع المحافظة لتطوير المحميات الطبيعية، خاصة منطقة «البلو هول» التى تعد مزارًا عالميًا، و«مدخل محمية أبوجالوم».
وقالت «ياسمين» إن الوزارة تدعم المحافظة لتحويل شرم الشيخ إلى مدينة مستدامة (خضراء) بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، وتحويل قرية «غرقانة» فى محمية نبق لقرية صديقة للبيئة.
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