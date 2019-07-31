شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. 10 معلومات لا تعرفها عن التماسيح "أقدم كائن حى على الأرض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت وزارة البيئة، مجموعة من المعلومات الخاصة بالتماسيح، والتى قد لا يلم بها الكثير.

ويستعرض ”الخليج 365”، فى هذا التقرير 10 معلومات عن التماسيح:

1- من أقدم الكائنات الموجودة على سطح الأرض، حيث يطلق البعض عليها لقب "الحفرية الحية "، نظرا لأنها عاصرت الديناصورات، ومازالت تعيش حتى الآن.

2- تعتبر التماسيح من الزواحف، وهى من ذوات الدم البارد، أى أنها تعمل على تنظيم درجة حرارة جسمها من خلال البيئة المحيطة، لذلك تعيش التماسيح بالقرب من المياه دائما.

3- يوجد 23 نوع من أنواع التماسيح حول العالم تعيش جميعها بالمناطق الاستوائية.

4- يوجد بمصر نوع واحد هو التمساح النيلى، الذى كان متواجدا على طول نهر النيل والدلتا، ونتيجة لتعرضه للصيد للجائر انحسر تواجده ببحيرة ناصر بجنوب مصر.

5- تضع التماسيح متوسط 40 بيضة مرة واحدة فى السنة ولكن لا يصل إلى مرحلة البلوغ منها سوى عدد قليل قد لا يزيد عن 3 تماسيح.

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6- عندما يفقس البيض يكون طول التمساح، لا يزيد عن 30 سم، إلى أن يصل حجم التمساح إلى 7 أمتار، ووزنه يزيد عن الطن وقد يعيش حتى 100 عام.

7- التماسيح تتغذى على اللحوم، كالأسماك والطيور والحيوانات الأخرى، ولها دور هام فى الحفاظ على البيئة من التلوث، بتخلصها من الجيف التى قد تؤدى إلى تفشى الأمراض.

8- يمتلك التمساح فكين قويين، حيث أن عضته تعتبر الأقوى بين جميع الكائنات، إلا أن العضلات المسئولة عن فتح الفك ضعيفة جدا، ويمكن إغلاق الفك بسهولة بواسطة شريط لاصق أو حتى باليدين فقط.

9- هضم التماسيح للطعام بطىء، ولا يأكل كل يوم، كما أنه قد يصوم لفترات طويلة وخصوصا في الشتاء.

10- يعتبر جلد التمساح من أقوى وأفخر أنواع الجلود، لذلك تتعرض التماسيح للصيد الجائر، وفى محاولة للحفاظ على التماسيح فى بيئاتها الطبيعية تم ابتكار فكرة مزارع التماسيح، وهو تربية التماسيح فى الأسر بغرض استغلاله اقتصاديا.





