متحدث "النواب": السيسي تناول قضايا مؤتمر الشباب بصراحة وشفافية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

اعتبر النائب صلاح حسب الله، المتحدث الإعلامي لمجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تناول بكل صراحة وشفافية القضايا التي تم طرحها خلال جلسة محاكاة الحكومة بالمؤتمر الوطني السابع للشباب المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار حسب الله - في بيان اليوم الثلاثاء- إلى أن حضور ومشاركة الرئيس السيسي في مؤتمرات الشباب جعلت هناك التزاما حقيقيا من الحكومة بتنفيذ التوصيات الصادرة عن هذه المؤتمرات.

وأشاد المتحدث الإعلامي لمجلس النواب بتفاعل الرئيس السيسي مع شباب جلسة المحاكاة، مشيرا إلى أن الشباب أكد بدوره أنه على وعي وإدراك كاملين بجميع القضايا التي تهم الدولة المصرية.