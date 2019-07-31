بعثة الحج: حملات توعية لـ 15 ألف حاج لتجنب الإصابة بالأمراض المعدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلنت البعثة الطبية للحج، تقديم خدماتها التثقيفية والتوعوية للوقاية من الأمراض المعدية لـ 15049 حاجا، من خلال تنفيذ 350 ندوة توعوية، و1033 زيارة لغرف الحجاج بمقر إقامتهم، بهدف رفع وعيهم الصحي خلال موسم الحج، لتجنب الإصابة بالأمراض المعدية، منذ بداية عمل البعثة وحتى مساء اليوم.

وبحسب بيان للوزارة اليوم، نظم الدكتور محمد ضاحي، رئيس البعثة الطبية للحج، والدكتور هشام مسعود، رئيس شعبة مكة، وفريق من الطب الوقائي، مساء اليوم، ندوة توعوية وتثقيفية لعدد من الحجاج بأحد المساجد بمقر إقامتهم، مؤكدا أن جميع الحجاج أشادوا بالخدمات الطبية والوقائية المقدمة لهم.

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وأوضح الدكتور محمد ضاحي، أن الفريق الوقائي يقوم يوميا بنشر الوعي الصحي لدى الحجاج، من خلال توعيتهم بالأمراض المعدية والوقاية منها خلال موسم الحج، من خلال تنفيذ الندوات والزيارات لغرف الحجاج المصريين، مشيرا إلى أنه يتم توعيتهم بضرورة الاهتمام بالنظافة الشخصية، واتباع الطرق الصحيحة لحفظ الغذاء، وطرق تجنب الإصابة بضربات الشمس، وكيفية التعامل مع الأمراض المعدية للوقاية منها.

وأشار "ضاحي" إلى أنه يتم خلال الندوات التوعوية توزيع مطويات وكتيبات إرشادية، فضلا عن توزيع " ماسكات" على الحجاج، لافتا إلى أنه يتم التأكيد عليهم عند الشعور بأي أعراض مرضية أن يتوجهوا مباشرة إلى عيادات بعثة الحج

ولفت إلى أنه تم اليوم تنفيذ 40 ندوة توعوية وتثقيفية، وإجراء 121 زيارة لغرف الحجاج، لتوعيتهم للوقاية من الأمراض المعدية، مشيرا إلى استفادة 1748 حاجا مصريا بتلك الخدمات الوقائية.