- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:
أصدرت وزيرة الصحة والسكان، قرارًا بتكليف الدكتور عماد كاظم، قائمًا بأعمال رئيس هيئة التأمين الصحي لمدة 3 شهور، بجانب عمله رئيسًا للمجالس الطبية المتخصصة.
ويأتي تولي كاظم رئاسة هيئة التأمين الصحي خلفًا للدكتورة سهير عبدالحميد التي أحيلت للمعاش.
يذكر أن "كاظم" تولى من قبل عدد من المناصب منها مدير مستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي ورئيسا للمجالس الطبية المتخصصة.
كانت هذه تفاصيل خبر لمدة 3 شهور.. عماد كاظم رئيسا لهيئة التأمين الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.