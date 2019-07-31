أخبار مصر | البعثة الطبية للحج: الكشف والدواء في العيادات بمكة والمدينة بالمجان وتعمل على مدار 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البعثة الطبية للحج: الكشف والدواء في العيادات بمكة والمدينة بالمجان وتعمل على مدار 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت البعثة الطبية للحج التابعة لوزارة الصحة ، أن عياداتها تعمل على مدار الــ 24 ساعة، وتقوم بتوقيع الكشف الطبي بانتظام على الحجاج المترددين وصرف الدواء بالمجان مؤكدة توفير كافة المستلزمات الطبية بالصيدليات المرافقة للعيادات بمكة المكرمة والمدينة .

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وقال الدكتور عمرو قنديل، الملحق الطبى والمشرف على البعثة الطبية للحج، إنه تم تكثيف الإجراءات الوقائية من خلال تنظيم الندوات التثقيفية والتوعوية للحجاج بأماكن إقامتهم بالفنادق، لرفع وعيهم الصحي، لتجنب الإصابة بالأمراض المعدية، خلال موسم الحج.

وأوضح أنه يتم توزيع مطويات وكتب إرشادية على الحجاج المصريين، فضلا عن مناظرة الحجاج بأماكن إقامتهم بالفنادق للتأكد من خلوهم من أي أمراض معدية.