أخبار مصر | الآثار تتابع أعمال ترميم جامع "المسبح" الذي أمر ببناؤه مسيحي عثماني (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الآثار تتابع أعمال ترميم جامع "المسبح" الذي أمر ببناؤه مسيحي عثماني (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد محمد عبدالله مدير عام مناطق آثار شرق القاهرة، أعمال تنظيف وتطوير واجهات مسجد المسبح باشا، والمسجل كآثر في عداد الآثار الإسلامية ويحمل رقم ١٦٠.

ورافقته في جولته رانيا الشيوي مدير المتابعة بالمنطقة، أمين محمد مفتش آثار منطقة السيدة عائشة والمشرف على أعمال التنظيف والتطوير بالمسجد، وأحمد مرسي مسئول الأمن، لمتابعة ما يتم من أعمال.

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يذكر أن المسيح باشا والذي حكم مصر عام 1574م، فى عهد السلطان مراد الثالث، وهو مسيحي الديانة، وأقام فى مصر 5 سنوات، وكان فيها حاكمًا عالمًا بأحوال السياسة لا يقبل الرشوة ولا يعفو عن المُفسدين، فكل من وقع فى يده من المُفسدين قتله ولا يقبل فيه شفاعة أحد ولو أعطوه ألف دينار.

وكان أحد قرارات المسيح باشا هو بناء مسجده بباب القرافة، والذى يُعرف بجامع المسبح الواقع بمنطثة عرب اليسار بالسيدة عائشة ولا يزال تُقام فيه الشعائر حتى الآن، وكان ريع الأوقاف الموقوفة عليه حتى نهاية القرن التاسع عشر حوالى 2200 قرش سنويًا.

وقد اشترط مسيح باشا أن يتولى البدر القرافى "نور الدين القرافي" نظارة الوقف على المسجد والصهريج والكُتاب وذريته من بعده، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهو باق في يده إلى يومنا هذا.