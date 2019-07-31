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وصول 63 ألف طن قمح روماني مستورد إلى ميناء سفاجا

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محمد السيد سليمان 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 63 ألف طن قمح روماني مستورد إلى ميناء سفاجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل ميناء سفاجا البحري، الثلاثاء، السفينة «وادي العرب»، وعلى متنها 63 ألف طن قمح روماني، مستورد لصالح هيئة السلع التموينية.

وتقوم الجهات المختصة بالميناء باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحن، للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريغها.

وذكرت هيئة مواني البحر الأحمر، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن السفينة رست على الرصيف البحري في انتظار بدء تفريغها.

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