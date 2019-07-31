شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات جامعة الأزهر يقدمون التهنئة لـ«طب بنات» بتجديد الاعتماد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه كل من الدكتور أشرف عطية البدويهي، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بالمشاركة في اجتماع مجلس كلية طب بنات الأزهر بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتورة نيرة مفتاح، عميدة الكلية، ووكلائها الدكتورة وفاء حلمي، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مريم أبوشادي، وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث.

وجاءت المشاركة من قيادات الجامعة لتقديم التهنئة لأسرة الكلية بمناسبة تجديد اعتمادها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إضافة لافتتاح بعض التجديدات والتطويرات التي شهدتها الكلية خلال الفترة الماضية والمتمثلة في افتتاح مركز التطوير وتكنولوجيا المعلومات بكلية طب بنات الأزهر بالقاهرة، الذي يضم حوالي 135 جهاز كمبيوتر وفق أحدث المواصفات والمقاييس العالمية لخدمة طالبات الكلية، بجانب افتتاح معمل المهارات ووحدة التعليم الطبي، ويتضمن موديلات تدريبية للطالبات وفق أحدث نظم التعليم والمواصفات العالمية.

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إضافة إلى ذلك تم تكريم العديد من الأساتذة الذين كانت لهن جهود مخلصة وبصمات واضحة في سبيل النهوض والارتقاء برسالة كلية طب بنات الأزهر بالقاهرة حتى تبوأت مكانتها المتميزة بين أفضل كليات الطب محليا وعالميا فكانت من أوائل الكليات الطبية التي حصلت على الاعتماد عام 2014، واستمرت مسيرة العطاء تتدفق على أيادي المخلصين من أبناء الكلية حتى تحقق الإنجاز، وأصبح إعجاز فكان تجديد الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، لتظل كلية طب بنات الأزهر بالقاهرة في صدارة كليات الطب العالمية.

وعلى هامش اجتماع مجلس الكلية ثمن رئيس جامعة الأزهر، جهود المخلصين من أبناء الكلية، مؤكدا على دعمه لهذه الكلية المتميزة والمتفردة بعطاء المنتسبين إليها من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، تلك النماذج المضيئة المشرفة التي كانت ولا زالت وسيستمر عطائها دون انقطاع خدمة لكليتها وجامعتها أزهرها ووطنها.

وفى نهاية اللقاء قام رئيس الجامعة بتكريم العديد من أساتذة الكلية ورؤساء الأقسام الذين بلغوا السن القانونية.