شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية: إزالة 340 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، لليوم السادس سير العمل في حملات الموجة الثالثة عشرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، التي بدأت الأربعاء الماضي وتنتهي في 1 أغسطس القادم، وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات على أراضى أملاك الدولة.

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وقال المحافظ، إنه تم اليوم تنفيذ إزالة 340 حالة تعدٍ بجميع المراكز والمدن والأحياء بمساحة 34804م2.

وفي ذات السياق، قام اللواء حمدي الحشاش، السكرتير العام المساعد، بمتابعة حملة إزالة التعديات على أملاك الدولة بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، مؤكدًا أن الموجة مستمرة حتى يتم القضاء تماما على كافة التعديات، ولن يتم التهاون مع أي حالة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من تسول له نفسه بالتعدي على حقوق الدولة وممتلكاتها، وكذا واضعي اليد الذين لم يتقدموا لتقنين أوضاع الأراضي خلال الفترة التي حددها القانون، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن، وكافة الجهات المعنية، وتوفير قوات لتأمين الحملات والمعدات اللازمة للإزالة، مؤكدا أن الإزالات مستمرة بجميع نطاق المحافظة لاسترداد هيبة الدولة وممتلكاته.

كما أشار المحافظ إلى مواصلة الحملات لعملها بحسب البرنامج الزمني المعد لها، ومن خلال التنسيق المستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على جميع التعديات بأنحاء المحافظة، وذلك تنفيذًا لقرارات لجنة استرداد أراضى الدولة.