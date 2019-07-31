شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يحيل تقرير «الرقابة» عن مخالفات المزارع السمكية إلى النيابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، موضوع المخلفات الخاصة بإصدار 89 ترخيص تشغيل مفرخات سمكية على أراضٍ زراعية إلى نيابة كفر الشيخ الكلية للتحقيق، بالتنسيق مع مكتب هيئة الرقابة الإدارية بكفر الشيخ في ضوء ما انتهي إليه فحص الرقابة الإدارية.

وانتهى الفحص إلى وجود مخالفات جسيمة في استصدار تلك التراخيص على أراضي زراعية بلغت إجمالي مساحتها 178 فدان من الأراضي الزراعية ذات الكفاءة الإنتاجية العالية للمحاصيل الزراعية التقليدية وقيام حائزيها بتجريفها واستخدامها في الاستزراع السمكي دون الحصول على الموافقات اللازمة لذلك واستخدام بعضهم لمياه الري في تشغيلها بالمخالفة للقانون وحصولهم على قروض بضمانها من أحد البنوك الوطنية.

وأرسل محافظ كفر الشيخ، خطابًا إلى الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لاتخاذ اللازم نحو الموظفين المخالفين المسئولين عن إصدار تلك التراخيص.