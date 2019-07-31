شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مشارك في جلسة «المحاكاة»: مؤتمرات الشباب منصة رسمية للحوار مع الرئيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت إيمان طلعت، عضو شباب الأحزاب السياسية المشاركة في جلسة المحاكاة، إن مؤتمرات الشباب هي المنصة الرسمية الحوارية مابين الشباب والقيادة السياسية والتي يتم فيها عرض كافة الأفكار والمقترحات والتوصيات وتخلص في النهاية بتوصيات يتم تفعيلها على أرض الواقع.

وأضافت «طلعت»، خلال مداخلة هاتفية، أن الشعب المصري قد رأى تلك التوصيات فعليا على أرض الواقع من خلال لجان العفو الرئاسي والتي تم إنشاؤها بعد مؤتمر شرم الشيخ وتعديل في قانون التظاهر وأشياء كثيرة أخرى يتم التصديق عليها ويتم تنفيذها من خلال المؤتمرات، موضحة أن جلسات المحاكاة يتم فيها النموذج الكامل بين الدولة المصرية ومناقشة دور الحكومة من خلال الخطة الموضوعة وسياستها وكيفية الوصول للارتقاء بالمواطن إلى أعلى مستوى.

وأكدت عضو شباب الأحزاب السياسية المشاركة في الجلسات الحوارية التي تتم على هامش المؤتمر أنها تعتبر منصة حوارية مثمرة بين الشباب والقيادة السياسية بخلاف تواجد عدد من القيادات من الجانبين التنفيذي والتشريعي بجانب الشباب، والذي ظهر في بداية الجلسة وفي البرنامج الرئاسي أصبح لدينا عدد منهم في المناصب الحكومية المختلفة.