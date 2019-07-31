شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: مديرية القاهرة حققت 4 ألاف" صك أضحية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الاوقاف، أن اجمالى ما حققتة مديرية أوقاف القليوبية من صكوك الأضاحى بلغ 1010 صكاً حتى تاريخه ، وحققت مديرية أوقاف القاهرة 4026 صكاً حتى الآن.

وقالت وزارة الأوقاف، فى بيان لها مساء اليوم ، أنه تقرر صرف مكافأة قدرها 30ألف جنيه للقائمين على المشروع بكلّ من المديريتين من الموارد الذاتية للوزارة ، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التى تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحى ، على أن يقدم مدير المديرية كشفًا بأسماء المشاركين ومكافأة كل منهم لاعتماده من السلطة المختصة قبل الصرف ، مشيرة الى أن اجمالى حصيلة مبيعات صكوك أضاحى وزارة الأوقاف 31.966.200 جنيه حتى تاريخه.