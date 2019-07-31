شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة ميناء دمياط تعلن حركة السفن خلال آخر 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة ميناء دمياط حركة السفن خلال آخر 24 ساعة، حيث استقبل الميناء 3 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، بينما غادر سفينتا حاويات وسفينة بضائع عامة، ليصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 17 سفينة، بالإضافة إلى 7 سفن بالمخطاف الخارجى فى انتظار اتمام إجراءات الدخول للميناء.

وأضافت هيئة مينا ءدمياط أنه غادر عدد 598 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 29822 من البضائع العامة، وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 6500 طن فوسفات و2417 طن يوريا و1500 طن أرز معبأ و 4000 طن رمل زجاجى، كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 32 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 689 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 518 حاوية مكافئة، وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 2677 طن حديد و1000 طن خرده و3200 طن ذرة و2304 طن خشب .