شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حى السلام أول: تطوير شارع أنابيب الترول ورفع القمامة من عدة مناطق.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء خالد المحمدى، رئيس حى السلام أول، البدء فى أعمال تطوير ورصف شارع انابيب البترول ، وذلك ضمن خطة الحى لتطوير وتوسعة الشوارع، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مطالبا المواطنيين بالحفاظ على اى تطوير يشهده الحى، مشيرا إلى أنه جارى استكمال الأعمال لباقى المناطق طبقا للخطه الموضوعة.

وأكد رئيس حى السلام أول، انتهاء أجهزة الحى من رفع كفاءه مستوي النظافه بأول شارع المرور بناء على شكوى الاهالى لتراكم القمامه بالمنطقة، وقال المحمدى ، انه تم رفع كفاءه مستوي النظافة بمساكن النيل أمام الشئون الاجتماعية بناء على شكوى الاهالى لتراكم القمامة بالمنطقة.

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وفى سياق أخر قال المحمدى إنه فى ضوء اهتمام الدولة بصحة المواطنين تم بالتعاون مع المنطقة الطبية تنظيم قافلة طبية مجانية بمركز شباب السلام ثالث شاملة جميع التخصصات و الكشف والعلاج بالمجان وذلك على مدار يومين.