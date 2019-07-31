شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل تعليم الجيزة يكرم أوائل الإعدادية بالعمرانية والبدرشين وجنوب الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم خالد حجازى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أوائل الشهادة الإعدادية من أبناء إدارات العمرانية والبدرشين وجنوب الجيزة التعليمية، والبالغ عددهم 53 طالبا وطالبة، من إجمالى 237 من أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى محافظة الجيزة، والذين من المقرر الاحتفال بهم على مدار الأسبوع الحالى لزيادة عدد الأوائل هذا العام.

وتم التكريم بحضور خالد حجازى وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وبدوى علام رئيس مجلس الآباء والأمناء بالجيزة، ومديرى عام جنوب ورؤساء مجالس الآباء والأمناء لكل إدارة.

ومنح حجازى الطلبة الأوائل شهادات التقدير والهدايا التذكارية، ومبلغ 200 جنيه لكل طالب.

ومن المقرر أن يتم تكريم باقى أوائل الشهادة الإعدادية بإدارات (أطفيح والعجوزة ومنشأة القناطر والوراق) بإجمالى 43 طالبا وطالبة .