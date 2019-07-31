شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. سفير المغرب: العمق الأفريقى مع مصر يؤهلنا لرفع تحديات التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت المملكة المغربية مساء اليوم بالعيد العشرين لتربع الملك محمد السادس على العرش، وهى المناسبة التى يحتفى بها الشعب المغربى بجميع أنحاء العالم لما تحمله من دلالات خاصة لديهم.

شارك فى الاحتفالية لفيف من السياسيين والدبلوماسيين ورموز الفن والإعلام وسفراء المملكة العربية السعودية والكويت واليمن وسلطنة عمان والبحرين، وعدد من سفراء، ودبلوماسيى الدول الأجنبية، كما تخلل الحفل السلام الوطنى للمملكة المغربية .

وأشار أحمد التازى سفير المملكة المغربية بمصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، فى كلمته أمام الحفل إلى المشروعات العملاقة التى تقوم بها المغرب ومصر، والمبادرات الناجحة خاصة فى مجال الاقتصاد والتبادل التجارى، لافتا إلى أن رئاسة الاتحاد الأفريقى تتيح ظروفا مواتية لتطوير التعاون .

وأكد أن العمق الأفريقى لمصر والمغرب تؤهل البلدين لرفع تحديات التنمية المستدامة بالقارة السمراء، مؤكدا أن تلاقى إرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسى حول الحزمة نفسها من الإصلاحات شكل أرضية صلبة لمناخ التجارة والأعمال ولجذب الاستثمارات فى الاتجاهين، وأدى ذلك إلى انسياب المبادلات التجارية.

وعلى صعيد العلاقات التاريخية التى تجمع مصر والمملكة المغربية قال التازى إن هناك قواسم مشتركة بين الشعبين، خاصة العلاقات الاقتصادية فالتعاون الاقتصادى بين المغرب ومصر يستند لقوة الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين، كما أن الإطار القانونى للعلاقات المغربية المصرية يعد من أغنى الإطارات القائمة بين المغرب وشركائه.

كان الملك محمد السادس ملك المغرب، قد وجه خطابا إلى الشعب المغربى، بمناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش، أكد خلاله أن خدمة ومصالح الشعب هى شغله الشاغل منذ توليه الحكم، كما أكد الإجماع الوطني، الذي يوحد المغاربة، حول ثوابت الأمة ومقدساتها وأولها الملكية الوطنية والمواطنة، التي تعتمد القرب من المواطن، وتتبنى انشغالاته وتطلعاته، وتعمل على التجاوب معها؛ وثانيها الخيار الديمقراطي والتنموي، و الإصلاحات العميقة، التي أقدمت المملكة المغربية عليها، والمصالحات التي تحققت، والمشاريع الكبرى التي أنجزت.

أضاف الملك محمد، أن المملكة استطاعت تجاوز الكثير من التحديات والصعاب التى اعترضت مسار تنميتها وواصلت بقوة مسيرة بناء الدولة الحديثة، موضحا أن المرحلة الجديدة، التي يقبل عليها الشعب المغربى والمملكة، حافلة أيضا بالعديد من التحديات والرهانات الداخلية والخارجية، التي يتعين كسبها؛ وفي مقدمتها رهان توطيد الثقة والمكتسبات لكونها أساس النجاح، وشرط تحقيق الطموح وثقة المواطنين فيما بينهم، وفي المؤسسات الوطنية، التي تجمعهم.

ورهان عدم الانغلاق على الذات، خاصة في بعض الميادين، التي تحتاج للانفتاح على الخبرات والتجارب العالمية، باعتبار ذلك أساس التقدم الاقتصادي والتنموي، بما يتيحه من استفادة من فرص تحسين التنافسية، فالانفتاح هو المحفز لجلب الاستثمارات، ونقل المعرفة والخبرة الأجنبية. وهو الدافع لتحسين جودة الخدمات والمرافق، وتوفير المزيد من فرص العمل.

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