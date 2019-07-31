خالد أبو بكر: نقاشات المؤتمر الوطنى موضوعية.. و"الشباب مذاكرين كويس"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب خالد أبو بكر، عن سعادته بما شهدته جلسة "نموذج محاكاة الدولة المصرية"، ضمن المؤتمر الدورى للشباب، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلًا فى رسالته للمصريين: " لقد نجحتم وأصبحتم موجودين فى ذهن الحاكم دائمًا، ولم يعد هناك مصلحة خاصة.. لقد كان النقاش حقيقى وموضوعى".
كما أثنى خالد أبو بكر، خلال برنامجه "الحياة اليوم" المذاع على شاشة "الحياة"، بشباب مركز الأبحاث وتنسيقية الأحزاب، مضيفًا: "كانوا قاسيين فى النقاش، ونقاشات المؤتمر كافية وتخبرك كيفية تدار مصر، ومعيار الشفافية فى إدارة الحكم.. والشباب كانوا مذاكرين كويس".
وواصل :" إيه الروعة دى.. برافوا لكل شخص خطط وصمم فى هذا المؤتمر، وشكل القاعة الرهيبة الذى يصلح للمؤتمرات العالمية، ويملئنا كمصريين بالفخر".
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