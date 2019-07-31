شكرا لقرائتكم خبر عن شكاوى لنقابة الإعلاميين من فنى كمبيوتر ينتحل صفة إعلامى لتحقيق مكاسب مادية فى زفتى بالغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشتكى عدد من أهالى مدينة زفتى بمحافظة الغربية من شخص ينتحل صفة إعلامي، ويقدم برنامج وصفوه بأنه أشبه بـ"مسرحية هزلية" فى إحدى القنوات المغمورة، وطالب الأهالى فى شكواهم، نقيب الإعلاميين، بسرعة وقف البرنامج والتحقيق مع المذيع المزيف الذى ينتحل صفة الإعلامى، وهو بعيد كل البعد عن مجال الإعلام، ولم يحصل على تصريح مزاولة للمهنةـ وهى مخالفة يعاقب عليه القانون.

وقال الأهالى، وعلى رأسهم الكاتب السيد خير الله، إن هذا المذيع الذى يدعى " وليد . ش "، هو فى الأصل "فنى كمبيوتر" ، لكنه دأب علي تسخير برنامجه والذي يحمل اسم أول مدينة تعلن استقلالها "جمهورية زفتي"، مؤكدين أن من يقفون وراءه ويدعمونه هم مجموعة تحاول إيجاد دور، واستغلال مهنة الإعلام في تصفية الحسابات، وتحقيق مكاسب مالية من خلال الإعلان عن فرص عمل عن طريق هذا البرنامج، وهو ما اعتبروه ممارسات أقرب لـ"السبوبة" التى لا تهدف سوى لجمع المال بطرق تفتقر للمهنية والأخلاق.

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وشدد الأهالى على تصديهم لتلك الممارسات ممن ينتحلون صفة الإعلاميين لتحقيق مكاسب مادية ، مؤكدين سعيهم الدائم من أجل كشف الحقائق كاملة أمام الرأي العام، خاصة وأن المدعو "وليد . ش" يحضر المناسبات العامة ويستغل بعض البسطاء في تحقيق أهدافه، مطالبين نقيب الاعلاميين والهيئة الوطنية للإعلام بالتدخل الفورى لوقف المهزلة التي أصبحت حديث الشارع فى محافظة الغربية.