شكرا لقرائتكم خبر عن والدة هديل ماجد: لم أتوقع صعود الرئيس السيسي المسرح لمصافحة ابنتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت المخرجة منال خورشيد، والدة هديل ماجد، إنها لم تتوقع رد فعل الرئيس عبدالفتاح السيسي مع ابنتها خلال مؤتمر الشباب، موضحة أن صعود السيسي على المسرح خلال كلمة «هديل» كان مفاجأة.

وتابعت «خورشيد» خلال مداخلة هاتفية: «لم أتوقع صعود الرئيس السيسي للمسرح لمصافحة هديل.. مش مصدقة إن ده حصل فعلا رئيس إنسان».

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وأضافت: «أنا فخورة ببنتي، هديل دعت ربنا تشارك في مؤتمر الشباب، وإدارة المؤتمر قدمت دعوة لها لتقديم تجربتها الناجحة، هديل سجدت لله شكر بعد تلقيها دعوة المشاركة في مؤتمر الشباب».

ويُعقد المؤتمر بمشاركة نحو 1500 شاب من مختلف محافظات الجمهورية فيما يشهد غدا، الأربعاء، الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي والتي تضم مشاركين من 29 دولة أفريقية.

كما ستشهد الفعاليات عقد المؤتمر الأول لمبادرة «حياة كريمة» ثم جلسة «اسأل الرئيس» التي يجيب خلالها الرئيس عن تساؤلات الشباب التي تلقاها من خلال الموقع الإلكترونى وصفحات السوشيال ميديا للمؤتمر.