شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع جديد لتفريغ وتخزين الحبوب في دمياط بـ200 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال إسلام سالم، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة القناة للسكر، إن الشركة تخطط لإنشاء مشروع جديد لتفريغ وتخزين الحبوب في ميناء دمياط، بتكلفة استثمارية 200 مليون دولار.

وأضاف «سالم» في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الشركة في مرحلة المفاوضات مع الحكومة حاليا، بعد عرضه على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، متوقعا أنه «بنهاية السنة سيكون لدينا شكل نهائي للمشروع من أجل التعاقد مع الدولة».

Advertisements

وقال إن شركة القناة للسكر التي يساهم فيها بشكل رئيسي رجل الأعمال الإماراتي جمال الغرير، تهدف من المشروع إلى تلبية احتياجات السوق المصرية لطاقات كبيرة من التفريغ والتخزين للحبوب، خاصةً مع الزيادة المستمرة في واردات الحبوب بمصر.

وبحسب ما ذكره فإن طاقة التفريغ في المشروع تصل إلى 3 آلاف طن في الساعة، ويوفر 300 فرصة عمل. ويتضمن المشروع إنشاء رصيف بحري بطول 250 مترًا وغاطس 14 مترًا لاستقبال السفن الكبيرة التي تسع حتى 60 و70 طنًا.

وأشار إلى أن توفير الرصيف البحري سيساهم في تقليل مدة انتظار السفن التي تكلف الشركات مبالغ كبيرة. وقال سالم إن مؤسسات تمويل دولية متخصصة في مشروعات البنية التحتية مهتمة بتمويل مشروع التخزين والتفريغ بدمياط.

وأضاف أن المشروع يساهم في تحقيق الأمن الغذائي في مصر عبر توفير الحبوب والسكر في مناطق الاستهلاك، بدلًا من مناطق الإنتاج كمخزون إستراتيجي للدولة دون أعباء تمويلية أو مخاطر سوق، وإلغاء مدة انتظار السفن.