شكرا لقرائتكم خبر عن عضو البرنامج الرئاسي: العاصمة الإدارية مثال حي على جهود التعمير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مؤمن موسى، عضو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، إن العاصمة الإدارية مثال حي على المجهود الكبير المبذول في الإنشاء والتعمير، حيث جرى البدء في نقل الوزارات إليها وهي عبارة عن مناطق أكثر اتساعا.

وأضاف «موسى»، خلال حوار تليفزيوني، أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرًا بالشباب، إذ يُراعى التنوع الجغرافي، إذ يمثل الشباب الذين حضروا المؤتمر وبلغ عددهم 1500 شاب كل محافظات الجمهورية، من مختلف الفئات العمرية والعلمية.

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وأوضح أن التواصل بين الرئيس السيسي والشباب معتاد، حيث يريد دائمًا الاستماع إلى آرائهم، ويتعرف المتدربون أيضًا على ملفات الوزارات في مختلف القطاعات.

وانطلق المؤتمر الوطني السابع للشباب من العاصمة الإدارية الجديدة، في الخامسة من مساء اليوم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من كبار رجال الدولة.

وبدأ المؤتمر بجلسة افتتاحية في الخامسة مساءً، شهد خلالها الرئيس فيلمًا تسجيليًا لأهم ما تم إنجازه بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمصحوبة بحديث له خلال مؤتمرات وكلمات سابقة، كان أبرزها: «لو بتحبوا ربنا بجد، خلوا بالكم من بلدكم».