شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية: إطلاق أسماء 5 شهداء على مدارس بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، الثلاثاء، على إطلاق أسماء 5 من شهداء الوطن على مدارس بنطاق المحافظة بعد أن انتهت اللجنة المشكلة لمراجعة الطلبات المقدمة من أسر الشهداء.

جاء خلال رئاسة المحافظ للمجلس التنفيذي بحضور المهندس مختار الخولي السكرتير العام للمحافظة، وسعد الفرماوي السكرتير العام المساعد، وأعضاء الجهاز التنفيذي من وكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والمدن والمديرين العموم بالديوان العام.

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وقرّر المحافظ خلال الاجتماع الموافقة على إطلاق اسم «الشهيد مجند محمد الراعي عبدالمنعم السيد على مدرسة الثانوية العامة بالجلايله التابعة لمركز ومدينة السنبلآوين» و«اسم الشهيد أحمد حامد يوسف محمد دهب على مدرسة عزبة منشأة العبد الابتدائية بقرية أبوجلال التابعة لمركز ومدينة شربين» و«إطلاق اسم الشهيد أحمد محمد خليل هيكل على مدرسة كفر الشيخ عطية للتعليم الأساسي بمركز شربين»، و«الشهيد مجدي إبراهيم عبدالخالق العجمي، مساعد أول بالقوات المسلحة، على مدرسة البنات الإعدادية بقرية كوم النور التابعة لمركز ومدينة ميت غمر» و«الشهيد علاء عاطف عثمان على مدرسة البصراط الإعدادية بنات بمركز ومدينة المنزلة».

وأكد أنه لن يتم الموافقة على إطلاق أسماء الشهداء إلا بعد عرضها على اللجنة المشكلة لبحث طلبات أسر الشهداء وموافقتها طبقا لشروط ومعايير تعمل بها وبعد عرضها على المجلس التنفيذي.

وقال «شاروبيم»: «مهما قدمنا لشهدائنا الأبرار فلن نوفيهم حقهم ولن نجد تكريما لهم على تضحيتهم بأرواحهم من أجل وطنهم الغالي مصر أفضل من تخليد اسمهم ابد الضهر وعلى مر التاريخ حتى يعلم الجميع كم كانت تضحيتهم غالية من أجل الحفاظ على حماية أمن واستقرار مصر».