شكرا لقرائتكم خبر عن مميش: موانئ دبي شريك في التنمية.. و10 مليارات جنيه استثمارات توسعة الحوض الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استلمت شركة موانئ دبي العالمية – السخنة، صباح الثلاثاء، رافعتين متحركتين جديدتين من أحدث طرز الرافعات المتحركة في العالم (Liebherr LHM550) في ميناء السخنة، وذلك في إطار تعزيز إنتاجيتها بشكل كبير في ظل زيادة معدلات التداول داخل ميناء السخنة وعمليات التطوير التي تقوم بها المنطقة الاقتصادية داخل موانئها.

وأعلنت موانئ دبي- السخنة أن الرافعتين الجديدتين، اللتين تم شراؤهما بمبلغ 140 مليون جنيه (8.4 مليون دولار) تعدان إضافة قوية لأسطول المعدات الحديثة للشركة في ميناء السخنة والذي يتكون من أربعة أوناش ورصيف متحرك متعدد الاستخدام، و6 لوادر متحركة، و19 (RTG) معدة جسرية أرضية وست معدات جسرية بحرية.

ومن المتوقع أن تعزز هذه الرافعات مستويات الإنتاجية بميناء السخنة لتكون قادرة على خدمة السفن من فئة «كيبسايز» (Capesize)، أكبر ناقلات البضائع الجافة في العالم، فضلاً عن زيادة فعالية الخدمات من السفن إلى المرفأ ورفع قدرات التعامل مع الحمولات الثقيلة في الميناء.

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وفي هذا السياق، قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إننا نعمل على تطوير الموانئ وعلى رأسها ميناء السخنة، الذي يشهد حالياً مشروع الحوض الثاني، وندعم شركاءنا المستثمرين، خاصة موانئ دبي العالمية التي تعد شريكا أساسيا للمنطقة في التنمية داخل ميناء السخنة.

وأعلن الفريق مميش أن ميناء السخنة تشهد حالياً أكبر مشروع توسعة وهو مشروع الحوض الثاني باستثمارات تبلغ قيمتها حوالي 10 مليارات جنيه (560 مليون دولار)، وتشمل أعمال التطوير ساحة جديدة للحاويات بمساحة 350 ألف متر مربع، مما يساهم في رفع طاقة الميناء إلى أكثر من مليون حاوية سنوياً، كما يضم المشروع أكبر معدات لمناولة الحاويات الصديقة للبيئة في الميناء.

من جانبه، قال أجاي سينج، المدير التنفيذي لـشركة موانئ دبي العالمية- السخنة: «لقد تمكنا من تحقيق تقدم هائل خلال السنوات الماضية، ما عزز جهودنا لتحديث الميناء عبر الاستثمار في أحدث المعدات وأعلاها جودة، ولم يكن بإمكاننا القيام بذلك دون دعم الحكومة، مما ساهم في زيادة طاقة الشحن إلى مصر، وبالتالي زيادة حجم التجارة في كافة أنحاء البلاد».

وقال اللواء محمد شعبان مرعي، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية للمنطقة الجنوبية: «إننا فخورون بما تقوم به شركة موانئ دبي العالمية- السخنة من أعمال تطوير في الميناء بما يزيد من قدراته التنافسية عالميًا ويضعه في مكانته التي يستحقها على خارطة التجارة العالمية، ليسهم بشكل فاعل في خدمة حركة الصادرات والواردات المصرية».

حضر حفل استلام الرافعتين اللواء محمد شعبان مرعي، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية للمنطقة الجنوبية نيابة عن الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة، والعميد أشرف المغنى مدير عام ميناء السخنة، وأشرف سالم رئيس الإدارة المركزية لجمعية المهندسين المصرية بالسويس، ومحمد النجار رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس، وكان في استقبالهم أجاي سينج المدير التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية – السخنة، وعدد من كبار موظفي الشركة.