شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي عن نفاد شقق المنصورة الجديدة: «الناس طلعت مش فقيرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الجلسة الأولى لنموذج محاكاة الدولة المصرية، متحدثًا عن المشروعات الجديدة التي سيتم افتتاحها، بإجمالي 14 مدينة، إذ قال: «أسوان الجديدة، غرب قنا، أسيوط الجديدة، ثم الفشن، وأخيرًا الدلتا، وجزء المنصورة ورشيد وشرق بورسعيد».

وأضاف السيسي: «بقى أنا في المنصورة، أروح أصيف في الإسكندرية، ولا أطلع على المدينة الجديدة اللى حاتتعمل في المنصورة؟».

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وتابع: «الدكتور مصطفى بيقولي كل الإسكان اللي اتعمل في المنصورة، تقريبًا اتاخد واتسكّن، الناس مش فقيرة زي ما الناس فاكرة».

ويعقد المؤتمر بمشاركة نحو 1500 شاب من مختلف محافظات الجمهورية، فيما يشهد غدا، الأربعاء، الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي والتي تضم مشاركين من 29 دولة إفريقية.

كما ستشهد الفعاليات عقد المؤتمر الأول لمبادرة «حياة كريمة» ثم جلسة «اسأل الرئيس» التي يجيب خلالها الرئيس عن تساؤلات الشباب التي تلقاها من خلال الموقع الإلكترونى وصفحات السوشيال ميديا للمؤتمر.