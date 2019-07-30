شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: القطاع الحكومي «مترهل».. ومباني الطوب الأحمر «قُبح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الجلسة الأولى لنموذج محاكاة الدولة المصرية، إنه «حدث ترهُل للقطاع الحكومي في الأداء بشكل عام».

وأضاف متحدثًا عن مباني «الطوب الأحمر»: «يبدو أن إحنا رضينا بالقبح ونسينا الحُسن».

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وتابع: «كتير من الزملا بيقول المباني الجميلة في العاصمة، المواطن أخد منها إيه؟، أنت لو متصور أنك لو مأخدتش شقة في العاصمة، تبقى مأخدتش؟، أنت ممكن تحصل على فرصة عمل، حايكون في تشغيل وفرص عمل، يا ريت نبقى فاهمين إن الناس أوعى من كده».

ويعقد المؤتمر بمشاركة نحو 1500 شاب من مختلف محافظات الجمهورية، فيما يشهد غدا، الأربعاء، الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي والتي تضم مشاركين من 29 دولة إفريقية.

كما ستشهد الفعاليات عقد المؤتمر الأول لمبادرة «حياة كريمة» ثم جلسة «اسأل الرئيس» التي يجيب خلالها الرئيس عن تساؤلات الشباب التي تلقاها من خلال الموقع الإلكترونى وصفحات السوشيال ميديا للمؤتمر.