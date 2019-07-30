شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: كنت سأجري انتخابات رئاسية مبكرة حال رفض الشعب الإصلاح الاقتصادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي لأول مرة كواليس اتخاذ الحكومة قرار بدء الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016.

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وقال السيسي خلال كلمته باليوم الأول من فعاليات مؤتمر الشباب السابع «ابدع انطلق»، بالعاصمة الإدارية الجديدة: «الزملاء في الحكومة كانوا متحسبين من اتخاذ القرار ورد الفعل، والكل كان خايف».

وتابع: «قلت للحكومة تجهز باستقالتها يوم الخميس، لو الشعب رفض.. ولو استمر الرفض كنت هعمل انتخابات رئاسية مبكرة يوم السبت وأسلم الدولة لشخص آخر.. يا نبني بلدنا مظبوط يا نسيبها ونمشي».