شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: كنت سأجري انتخابات رئاسية مبكرة حال رفض الشعب الإصلاح الاقتصادي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي لأول مرة كواليس اتخاذ الحكومة قرار بدء الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016.
وقال السيسي خلال كلمته باليوم الأول من فعاليات مؤتمر الشباب السابع «ابدع انطلق»، بالعاصمة الإدارية الجديدة: «الزملاء في الحكومة كانوا متحسبين من اتخاذ القرار ورد الفعل، والكل كان خايف».
وتابع: «قلت للحكومة تجهز باستقالتها يوم الخميس، لو الشعب رفض.. ولو استمر الرفض كنت هعمل انتخابات رئاسية مبكرة يوم السبت وأسلم الدولة لشخص آخر.. يا نبني بلدنا مظبوط يا نسيبها ونمشي».
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