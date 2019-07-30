شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بنقابة البيطريين يطالب الحكومة بتبنى مبادرة تصدير الأدوية البيطرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت لجنة الأدوية والشركات، بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، بالاشتراك مع الغرفة التجارية الاجتماع التحضيرى الثانى، لتفعيل الإجراءات وتسريع الخطوات فى مبادرة تصدير الأدوية البيطرية والأعلاف والمستلزمات الطبية والمزارع وفتح أسواق فى أفريقيا، وتدشين المؤتمر العربى – الأفريقى لتصدير الأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف ومستلزمات مزارع الدواجن.

أوضح الدكتور يوسف العبد، مقرر اللجنة، فى بيان لها ، أن الاجتماع ناقش استجابة عددا من الجهات المسئولة، والتواصل من جانبها، مع لجان المبادرة للتعرف على شكل المبادرة وآلية التنفيذ، مناشدا الرئيس عبد الفتاح السيسى بتبنى هذه المبادرة المهمة، والتى تفتح آفاق التصدير لقطاع جديد ومهم وهو الأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف ومستلزمات المزارع، من منظور ريادة مصر ورئاستها للاتحاد الافريقى هذا العام.

وأضاف، أن انفتاح مصر على الأسواق الإفريقية يقوى الصناعة، ويوفر العملة الصعبة ويفتح مجال العمل للشباب، تنفيذا لاتفاقية النيجر للتجارة الحرة مع إفريقيا، مشيرا إلى أن هناك صعوبات تواجه تصدير الدواء البيطرى لإفريقيا، منها عدم وجود فروع للبنوك المصرية ونظام تأمينى، كما تحتل مصر رقم 34 للموردين للأدوية البيطرية لإفريقيا بواقع 0.5%، فى حين أن الدواء المصرى له تنافسية كبيرة، ويستطيع أن يكون الأول فى إفريقيا، وعدم وجود قاعدة معلومات للشركات المصرية فى السفارات المصرية فى افريقيا أو فى الأسواق الافريقية عامة والمؤتمر ونجاح المبادرة تفتح الاسواق الافريقية للشركات المصرية.

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وأشار دكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس اللجنة الفنية لمبادرة تصدير الأدوية البيطرية لأفريقيا، إلى أن أهم آليات اللجنة هى التواصل مع الملحقين التجاريين فى السفارات المصرية فى دول إفريقيا لتسجيل شركات الأدوية البيطرية، وإضافات الأعلاف ومستلزمات مزارع الدواجن ومنتجاتها، وحضور المؤتمرات والفعاليات هناك، والتواصل مع الوزارات المعنية بعملية التصدير وصناعة الدواء البيطرى مثل وزارة التخطيط والصحة والجمارك ممثلة فى المالية.