شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الازهر :الشعب الإندونيسى مشهودٌ له بالتسامحِ والوُدِّ والعيشِ المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقى الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، كلمة الأزهر فى مؤتمر "الوسطية" الذى يقام في معهد "بيت القرآن" جنوب العاصمة الإندونيسية جاكرتا، حيث أشاد بالقواسم المشتركة التي تربط بين الأزهر وإندونيسيا، مضيفًا أن الشعبَ الإندونيسى مشهودٌ له بالتسامحِ والوُدِّ والعيشِ المشترك، وهذا السرُّ وراءَ إصرارِ الإندونيسيين على إرسالِ أبنائِهم لتلقي العلمِ الشرعي في الأزهرِ، لتعزيز قيمِ وتعاليمِ الشريعةِ الإسلاميةِ وَفْقَ المنهجِ الأزهريِّ الوسطيِّ المنضبطِ الذي يرفضُ التعصبَ والانغلاقَ، ويرسِّخُ قيمَ التعدديةِ والتعايشِ السِّلمي وقَبولِ الآخَر.

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وأوضح أن العلاقاتِ المصرية الإندونيسية تعودُ إلى قرونٍ عدة، وقد سكن طلابُ إندونيسيا في أحدِ أروقةِ الجامعِ الأزهرِ وهو الرواقُ الجاويُّ نسبة إلى جزيرة جاوة أكبر جزر الأرْخَبيلِ الإندونيسي، كما أسس طلابُ إندونيسيا رواقاً إندونيسيا منذ قرابة أربعةِ أعوامٍ، حيث يقومُ بعددٍ من الأنشطة منها إصدارُ مجلة أزهري باللغة الإندونيسية للدفاع عن الفكر الوسطى.

وبين وكيل الأزهر أن الأزهر الشريف ووزارة الشؤون الدينية الإندونيسية تربط بينهما اتفاقية تعاون لإنشاءِ العديدِ من المعاهدِ الابتدائيةِ والإعداديةِ والثانويةِ تقوم بتدريسِ المناهجِ الشرعيةِ، بالإضافة إلى اتفاقيةِ تعاونٍ مشتركٍ بين جامعةِ الأزهرِ والجامعات الإندونيسية في شتى المجالاتِ العلميةِ والأكاديمية، كما أُنشئتْ كليةُ الدراساتِ الإسلاميةِ لتدريسِ المناهجِ الأزهرية بجامعةِ شريف هداية الله الإسلاميةِ بجاكرتا، كما تأسس فرعٌ للمنظمةِ العالميةِ لخريجي الأزهرِ في الثاني من مايو عامَ 2010م.