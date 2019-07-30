تعرف على أهداف مبادرة " بداية جديدة " لتمويل مشروعات المتعافين من الإدمان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، التابع لوزارة التضامن الاجتماعىّ تمويل مشروعات المتعافين من الإدمان من خلال مبادرة " بداية جديدة " التى أطلقتها وزيرة التضامن بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعىّ ، "الخليج 365 " ينشر تقريرا معلوماتيا حول أهداف مبادرة " بداية جديدة " لتمويل مشروعات المتعافين من الادمان فى نقاط محددة . 1-تهدف المبادرة التى توفير التمويل اللازم لدعم مشروعات صغيرة للمتعافين من ادمان المخدرات 2-من خلال مبادرة "بداية جديدة" لإقراض المتعافين من تعاطى وإدمان المواد المخدرة لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم على العودة إلى العمل 3-المبادرة تساعد المتعافين على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم فى الإنفاق على أسرهم 4-تم تمويل مشروعات فى أنشطة مختلفة مثل البقالة وإكسسوارات محمول وغيرها من المشروعات الاخرى Advertisements إجمالى القروض التى تم توفيرها لانشاء مشروعات صغيرة للمتعافين بلغت الى ما يقرب من مليون و900 ألف جنيه حتى الآن . 5-يتم توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لمتعافى الخط الساخن للصندوق " 16023 " من مرض الإدمان 6-يعد ذلك أحد أهم المراحل اللاحقة للعلاج الطبى والنفسى لمريض الإدمان، إضافة إلى مساعدتهم على تقليل فرص حدوث الإنتكاسة 7-يتم تلقى أفكار متعافى الخط الساخن حول المشروعات الملائمة لهم ودراستها ومساعدتهم فى تمويلها حيث تم تنفيذ بعض المشروعات.

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