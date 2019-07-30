السيسي: صرفنا 70 مليار جنيه لبناء محطات معالجة ثلاثية للمياه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الرئيس السيسي، إن أي توصية يتم الحديث عنها في مؤتمرات الشباب أو وسائل الإعلام المختلفة يجري دراستها عبر أجهزة الدولة، وتنفيذها يتطلب مليارات الجنيهات.

وأضاف السيسي، خلال كلمته بجلسة محاكاة الدولة المصرية، بمؤتمر الشباب الذي يعقد اليوم العاصمة الإدارية: "لو المياه التي تصل إلى مصر قلت بنسب معينة ممكن تؤثر على الرقعة الزراعية، وتمنع زراعة مليون أو 2 مليون فدان".

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وأوضح الرئيس أن الدولة صرفت 70 مليار جنيه لبناء محطات معالجة المياه الثلاثية "بحيث أن حجم الفائض من المياه يقل، ونقدر نستفاد منه بشكل أكبر".

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بدورته السابعة تحت شعار (ابدع.. انطلق)، والذي يعقد في العاصمة الإدارية الجديدة.

بدأ المؤتمر، الذي يعقد على مدار يومين، بجلسة افتتاحية للرئيس السيسي أعقبها استراحة قصيرة تلاها بدء فعاليات نموذج محاكاة الدولة المصرية.