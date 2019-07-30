محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أهمية المدن الجديدة التي تقيمها الدولة في مختلف المناطق.
وقال الرئيس السيسي، خلال جلسة "محاكاة الدولة المصرية"، ضمن فعاليات اليوم الأول لمؤتمر الشباب الوطني في نسخته السابعة، اليوم الثلاثاء: "نتحدث عن 14 مدينة، سيتم افتتاح مدن أسوان الجديدة، وغرب قنا، وأسيوط الجديدة، والفشن، والجزء الخاص بالدلتا، والمنصورة الجديدة، ورشيد الجديدة، وشرق بورسعيد، والعلمين الجديدة".
وأضاف الرئيس: "يعني أنا أبقى في المنصورة وأروح أصيف في الإسكندرية ولا أطلع على المنصورة الجديدة.. وبالمناسبة بقى كل الإسكان اللي اتعمل في المنصورة الجديدة تقريبًا اتباع.. الناس مش فقيرة زي ما الناس فاهمة كده".
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي عن بيع شقق المنصورة الجديدة: "الناس مش فقيرة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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