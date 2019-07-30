"انتخابات رئاسية مبكرة".. السيسي يكشف: ماذا لو رفض الشعب الإصلاح الاقتصادي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي -لأول مرة- عن كواليس مناقشة قرار تحرير سعر الصرف ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر عام 2016، وذلك خلال اجتماعاته بالحكومة.

جاء ذلك خلال كلمته بجلسة "محاكاة الدولة المصرية" ضمن فعاليات اليوم الأول لمؤتمر الشباب الوطني في نسخته السابعة، اليوم الثلاثاء.

وقال الرئيس السيسي "كل الزملاء في نوفمبر 2016، وإحنا بناخد قرار الإصلاح الاقتصادي كانوا متحسبين جدًا لرد الفعل، والكل في التصويت كان خايف.. دي بلدنا ونخاف عليها لو حصل حاجة لا قدر الله تنهار وتتدمر".

وفي 3 نوفمبر 2016، قرر البنك المركزي المصري تعويم سعر صرف الجنيه ليتم تحديده وفقا لآليات العرض والطلب في السوق، لتعتبر أولى خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يستمر تطبيقه حتى الآن.

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وأضاف الرئيس السيسي: "الكل كان متحسبًا، مش بذكي نفسي أنا قولتهلم لأ.. قولت الحكومة تجهز لو الشعب رفض (القرارات) تقدم استقالتها الخميس، ولو الشعب رفض يوم السبت هعمل انتخابات رئاسية مبكرة وهسلم الدولة لحد تاني، يا نبني بلد مظبوط ونحل مظبوط يا نسيبها ونمشي".

وواصل الرئيس: "يمكن مكنش مناسب أقول الكلام دا، لكن المجموعة كلهم قالوا لأ، وكانوا متحسبين جدًا، وقالولي خليها بعد 19 نوفمبر، وقولت لأ قبلها، دي مش ثقة في نفسي، دي ثقة فيكم إنتم يا شعب مصر ووعي وإرادة التغيير لديكم".

وجدد الرئيس السيسي شكره وتقديره للشعب المصري: "علشان كده بقول أنا شديد العرفان بجميلكم، لأن في النهاية لما كنت بزور أي دولة رد فعلكم على الإصلاح الاقتصادي كان محل تقدير شديد ليا، والناس ساكتة ومستحملة، ودا كان شرف ليا .. تحملكم شرف ليا.. النتائج بفضل الله أفضل وهذا كان أملي في الله، مش ممكن الإخلاص والعمل والعلم في تناول المسائل لابد أن تكلل بالنجاح".