" تفاصيل مقتل طفلة على يد زوجة أبيها ورفض إسقاط جنسية إبنة مرسي".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

رحلة سقوط عصابة "بابا وماما" لتزوير المستندات الحكومية

داخل قسم شرطة الأزبكية تمكن ضباط وحدة المباحث بعد تقنين الإجراءات من الإيقاع بتشكيل عصابى تخصص في تزوير وترويج المستندات الرسمية مقابل مبالغ مالية.

البداية كانت بضبط أحد الأشخاص مطلوب التنفيذ عليه في 6 أحكام فى قضايا "شيكات وتبديد"، وزوجته، والمطلوب ضبطهما وإحضارهما فى إحدى القضايا، وبحيازتهما بندقية خرطوش، 12 خطابا منسوب صدورهم لعدد من الجهات الحكومية مزيلين بأكلاشيهات تابعة لذات الجهات، 6 توكيلات صادرة من أحد الأشخاص لآخر (مزورين).

عدم قبول دعوى إسقاط الجنسية عن ابنة محمد مرسي

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بعدم قبول الدعوى المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن الشيماء محمد مرسي العياط لتجنسها بالجنسية الأمريكية دون الحصول على إذن السلطات المصرية، لانتفاء شرط المصلحة.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أنه بفرض صحة ما أكده مقيم الدعوى أن الشيماء محمد مرسي العياط، تجنست بالجنسية الأمريكية دون الحصول على إذن السلطات المصرية وفقًا للقانون، فإن ذلك لا يمس مصلحة شخصية ومباشرة لمقيم الدعوى.

الداخلية تكشف تفاصيل مقتل طفلة على يد زوجة أبيها بالبحيرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات واقعة مقتل طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، على يد (زوجة والدتها، بمنطقة حوش عيسى بالبحيرة.

البداية عندما ورد بلاغ إلى مركز شرطة حوش عيسى بمديرية أمن البحيرة، من إحدى المستشفيات باستقبالها (طفلة، سن 4 سنوات -متوفاة)، وبتوقيع الكشف الطبي عليها تبين إصابتها ببعض الكدمات وسحجات بمناطق بجسدها.

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أول تعليق من دفاع "طفلة العياط" المتهمة بذبح سائق عقب قرار تجديد حبسها 15 يومًا

قالت المحامية دينا المقدم، دفاع الطفلة المتهمة بقتل سائق ميكروباص، حاول اغتصابها بالعياط، إنها ستستأنف على قرار قاضي المعارضات بتجديد حبس المتهمة؛ لعدم وجود مبررات لحبسها على ذمة القضية.

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، المنعقدة بالعياط، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس المتهمة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

الأمن الاقتصادي: ضبط 944 قضية في مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية

اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها:

مد أجل النطق بالحكم على 26 متهمًا بالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة لـ21 سبتمبر

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، مد أجل الحكم على 26 متهماً، في القضية المعروفة إعلاميا "الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة"، لجلسة 21 سبتمبر؛ لتعذر حضور المتهمين.

تأجيل محاكمة 5 متهمين بـ"خلية الوراق الإرهابية" لـ25 أغسطس

قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة إعادة محاكمة 5 متهمين بـ"خلية الوراق الإرهابية"، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين من بينهما أمين الشرطة عمرو عزت، لجلسة 25 أغسطس؛ لتعذر حضور المتهمين من محبسهم.

السيطرة على حريق داخل مصنع أثاث وأخشاب فى حلوان دون إصابات

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق داخل مصنع أثاث وأخشاب في حلوان، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق في إحدى المصانع في حلوان، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، و تم فرض كردون أمني ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم إخماد الحريق.