السيطرة على حريق داخل مصنع أثاث وأخشاب فى حلوان دون إصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق داخل مصنع أثاث وأخشاب في حلوان، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق في إحدى المصانع في حلوان، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، و تم فرض كردون أمني ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم إخماد الحريق.